Nel mondo del Milan si sono diffuse voci di tensioni tra alcuni componenti della squadra e lo staff tecnico. Questa mattina, diversi media hanno riportato di un possibile scontro tra l'attaccante svedese e l'allenatore, suscitando attenzione e discussioni tra i tifosi. La situazione sembra aver generato un clima di confusione, con molte opinioni che si concentrano sulle dinamiche interne alla rosa e sulla gestione della squadra. La società non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Questo non è più il Milan, è una società in cui ognuno pensa al proprio tornaconto personale senza badare minimamente al bene della squadra, che dovrebbe rimanere la priorità assoluta. Chi prova a fare il bene della squadra, invece, viene puntualmente allontanato. Ormai nel Milan il tema d’attualità è quello delle guerre intestine. Ibrahimovic contro Allegri è solo l’ultima, perché trovare due elementi che vadano d’accordo è quasi impossibile. Ognuno ha il proprio progetto e ognuno spera di portarlo avanti, ma ancora non si sa chi resterà e chi andrà via. Tare è forse l’unico certo dell’addio, avendo contro sia l’AD che Ibra, mentre Allegri (forte del contratto) non ci pensa proprio a farsi da parte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Questo è un circo. Nessuno pensa al bene del Milan. Ibrahimovi? contro Allegri

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