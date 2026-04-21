John Cena ha raccontato di essere cresciuto in un ambiente caratterizzato da difficoltà economiche e di aver vissuto in macchina prima di raggiungere il successo. Ha anche menzionato di sentire la mancanza del suo passato nel mondo del wrestling. Recentemente, ha presentato il WrestleMania 42, evento che si è svolto all’Allegiant Stadium di Las Vegas il 18 e 19 aprile e trasmesso su Netflix.

Ha presentato il WrestleMania 42, un evento Netflix che si è tenuto all’Allegiant Stadium di Las Vegas il 18 e 19 aprile. E lui, John Cena, di wrestling se ne intende perché è uno dei volti più iconici dell’intrattenimento sportivo targato WWE. Il 48enne ha raccontato a People della sua decisione di diventare testimonial di un servizio bancario: “Sono cresciuto in un ambiente in cui tutti erano indebitati, nessuno stava bene economicamente e nessuno insegnava niente a nessuno”. Cena non dimentica il passato in cui ha vissuto in auto (“ una Lincoln Continental del ’91”) e nemmeno di essere stato vicino alla sua famiglia una volta raggiunto il successo: “ Ho quattro fratelli: ho aiutato tre di loro con l’educazione finanziari a.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono cresciuto in un ambiente in cui tutti erano indebitati, nessuno stava bene economicamente. Ho vissuto in macchina prima del successo e il ring mi manca”: così John Cena

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