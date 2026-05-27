Un giovane di 29 anni di origini maliane è stato arrestato dopo aver tentato di molestare sessualmente una ventenne durante una festa nel Sottomura. L’episodio si è verificato in un contesto di convivialità, ma si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla prevenzione e la cultura del rispetto, senza che siano state adottate lezioni da un movimento politico.

Il tenativo di violenza sessuale messo in atto da un 29enne originario del Mali ai danni di una ventenne durante una festa nel Sottomura ha suscitato dibattito. Lunedì, il tribunale ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà lo straniero, disponendo la misura dell’obbligo di firma. Un epilogo che ha suscitato la reazione degli esponenti di Gioventù Nazionale, i quali hanno sottolineato il "silenzio della sinistra e delle femministe". Alle dichiarazione dei giovani di Fd’I hanno risposto il Pd e le Donne democratiche. "La violenza maschile sulle donne fa schifo, chiunque la commetta – scrive la portavoce Ilaria Baraldi –. Per combatterla servono un cambio culturale, buone leggi e lotta al patriarcato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna lezione da Gioventù nazionale. Un cambio culturale per fermare gli abusi"

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