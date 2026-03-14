Ieri mattina all’Università di Modena e Reggio si è tenuto un incontro accademico dedicato alla relazione tra diritto canonico e giurisprudenza sul tema degli abusi sessuali nella Chiesa. Durante la sessione sono stati discussi aspetti legali e pratiche di gestione delle accuse, coinvolgendo studiosi e rappresentanti di istituzioni. L’obiettivo era analizzare i diversi approcci adottati per affrontare questa delicata problematica.

Un incontro accademico si è svolto ieri mattina presso l’Università di Modena e Reggio, focalizzato sul dialogo tra diritto canonico e giurisprudenza riguardo agli abusi sessuali nella Chiesa. L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola in collaborazione con l’Issre Emilia e altri enti, mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e ascolto attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge esperti di diritto, psicologia e teologia. L’evento ha la partecipazione dell’arcivescovo Erio Castellucci, che ha sottolineato l’impegno della diocesi nel promuovere una cultura di tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Tra... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diritto canonico e penale: il dialogo per fermare gli abusi

Articoli correlati

Guerra Iran, Crosetto: “Conflitto fuori dal diritto internazionale, nessuno può fermare gli attacchi”La guerra contro l’Iran è scoppiata senza che gran parte della comunità internazionale ne fosse a conoscenza e oggi i governi europei possono solo...

Leggi anche: Quando una sentenza ruba una vita: dall’incubo Zuncheddu a Tortora, la riforma Nordio prova a fermare gli abusi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Diritto canonico

Temi più discussi: Chiesa, il convegno: Formazione e ascolto per prevenire abusi; I quattro nomine che anticipano il modello di cardinale del nuovo pontificato; Il prete valenziano assolto perché le immagini di minori nudi che conservava non erano sessualmente esplicite ci chiede di rettificare; La prescrizione negli abusi in Vaticano, il nuovo maggiordomo di Palazzo, la guerra preventiva e il diritto naturale, la diocesi dell'Iraq, ¿Reciprocità con i musulmani?, ¿I coraggiosi gesuiti?, lo scisma anglicano, Müller e Leone XIV.

Diocesi: mons. Migliavacca (Cei), il diritto canonico penale deve interessare a un sacerdote, in quanto chiamato a promuovere la dignità dell’essere umanoParlare del diritto canonico penale in un incontro di formazione permanente del clero è parlare di una Chiesa che annuncia il Vangelo nell’autenticità della testimonianza. E’ custodire l’annuncio ... agensir.it

Il Papa riforma il diritto penale canonico: norme più severe per pedofilia e reati economici. Punita la tentata ordinazione delle donneNorme severe per chi commette reati economici e di pedofilia. Lo ha stabilito Papa Francesco con la costituzione apostolica Pascite gregem Dei (Pascete il gregge di Dio) con la quale ha emanato il ... ilfattoquotidiano.it

Si è svolta ieri la XVI Giornata Canonistica Interdisciplinare. Una giornata di studio e riflessione su diritto canonico e giustizia riparativa, per mettere al centro verità, responsabilità e cura della comunità. x.com

COMPLIMENTI A DON LUCA! L'amministrazione comunale nella sua interezza formula le più sincere congratulazioni a Don Luca Sardella che ieri ha discusso la tesi di dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Universalità Lateranense conseguendo "s - facebook.com facebook