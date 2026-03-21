Gioventù Nazionale gli studenti sono il futuro

A Cento, la rappresentanza studentesca è dominata dalla destra giovanile, che si presenta come l’unica forza capace di attirare consenso, idee e partecipazione. Gli studenti coinvolti in questa realtà sembrano rappresentare una voce predominante nel panorama locale, senza incontrare una vera opposizione. La presenza della Gioventù Nazionale si manifesta come elemento centrale nel contesto della partecipazione giovanile.

"A Cento, il panorama della rappresentanza studentesca parla chiaro: la destra giovanile è oggi l’unica vera protagonista, capace di raccogliere consenso, idee e partecipazione senza alcuna reale opposizione. Risultato frutto di un lavoro costante, radicato nelle scuole e tra i ragazzi del territorio e che guarda anche verso le comunali del 2027". A dirlo sono Davide Alagna, coordinatore di Gioventù Nazionale a Cento e Filippo Roncarati, membro del coordinamento provinciale, a far sapere che anche quest’anno le elezioni studentesche hanno confermato un trend consolidato: nei tre gli istituti superiori della città, la vittoria è andata alle liste riconducibili ad Azione Studentesca così come, nella Consulta Provinciale degli Studenti, ha ottenuto tutti e sei i rappresentanti, con due eletti per ciascun istituto superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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