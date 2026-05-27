Nephelai al Vittorio Emanuele | la commedia antica si intreccia con un linguaggio scenico attuale
Venerdì 29 maggio alle 20.30, al teatro Vittorio Emanuele, va in scena Nephelai, tratto da “Le Nuvole” di Aristofane. La commedia antica si combina con un linguaggio scenico contemporaneo, diretta da Giovanna Manetto con la Compagnia Volerevolare. La rappresentazione unisce elementi classici e moderni, creando un dialogo tra epoche diverse. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un teatro storico.
Tutto pronto per Nephelai liberamente tratto da “Le Nuvole” di Aristofane drammaturgia e regia di Giovanna Manetto in scena venerdì 29 maggio alle 20,30 al teatro Vittorio Emanuelecon la Compagnia Volerevolare."Con un cast corale di 30 attori in scena, la rappresentazione unisce la forza della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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