Nephelai al Vittorio Emanuele | la commedia antica si intreccia con un linguaggio scenico attuale

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 20.30, al teatro Vittorio Emanuele, va in scena Nephelai, tratto da “Le Nuvole” di Aristofane. La commedia antica si combina con un linguaggio scenico contemporaneo, diretta da Giovanna Manetto con la Compagnia Volerevolare. La rappresentazione unisce elementi classici e moderni, creando un dialogo tra epoche diverse. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un teatro storico.