Quattro amici al bar al Vittorio Emanuele | si racconta Gino Paoli in modo ironico e irriverente

Quattro amici si incontrano al bar Vittorio Emanuele e si scambiano battute ironiche e irriverenti, come racconta Gino Paoli. L’evento si terrà nella Sala Sinopoli nelle date del 21, 22, 23 e 24 maggio, con orari diversi. La rappresentazione prevede un dialogo tra i personaggi, che rivela il tono scherzoso e diretto del testo. La prima data è prevista per giovedì alle 19:30, seguita da altre rappresentazioni nel corso della settimana con orari mattutini e pomeridiani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui