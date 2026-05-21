Quattro amici al bar al Vittorio Emanuele | si racconta Gino Paoli in modo ironico e irriverente
Quattro amici si incontrano al bar Vittorio Emanuele e si scambiano battute ironiche e irriverenti, come racconta Gino Paoli. L’evento si terrà nella Sala Sinopoli nelle date del 21, 22, 23 e 24 maggio, con orari diversi. La rappresentazione prevede un dialogo tra i personaggi, che rivela il tono scherzoso e diretto del testo. La prima data è prevista per giovedì alle 19:30, seguita da altre rappresentazioni nel corso della settimana con orari mattutini e pomeridiani.
Tutto pronto per Quatto amici al bar al Vittorio Emanuele in scena nella Sala Sinopoli giovedì 21 maggio ore 19,30, venerdì 22 maggio ore 18, sabato 23 maggio ore 18 e domenica 24 maggio ore 11.“Ironico, irriverente e profondamente umano, “Quattro amici al bar” racconta un Gino Paoli lontano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
SCANDALO: LA MIA MIGLIORE AMICA E IL MARANZA SI SONO DATI UN BACIO DI NASCOSTO MA LI HO SCOPERTI!
Sullo stesso argomento
A Napoli spunta lo striscione ironico contro Marotta: «Eravamo quattro amici al VAR». Ma è realtà contro fattidi Redazione Inter News 24Durante la sfida contro il Bologna, la Curva A espone un messaggio provocatorio che coinvolge i vertici del calcio italiano...
Nuova apertura a Salerno:"Bocconcì" porta il mozzarella-bar su Corso Vittorio EmanueleUna nuova apertura arricchisce la scena enogastronomica di Salerno, portando una ventata di freschezza e gusto nel cuore della città.