La sorella migliore | il dramma familiare dove l’amore si scontra con il senso di colpa approda al Vittorio Emanuele

Andrà in scena, il 19 e 20 maggio alle 21 e il 21 maggio alle ore 17,30, al Vittorio Emanuele La sorella migliore.Nello spettacolo Vanessa Scalera è protagonista di un intenso e appassionante dramma familiare, dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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