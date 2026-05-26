Nemi il 7 giugno torna la Sagra delle Fragole dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio Unesco

Il borgo di Nemi si appresta a ospitare domenica 7 giugno 2026 la tradizionale Sagra delle Fragole e la Mostra dei Fiori, eventi che si tengono ogni anno nel periodo primaverile. La manifestazione si svolge nelle vie del centro storico e coinvolge produttori locali e appassionati di floricoltura. La sagra celebra la fragola come simbolo della tradizione agricola del luogo e richiama visitatori da diverse zone vicine.

Il borgo di Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, si prepara a celebrare domenica 7 giugno 2026 la sua storica Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori. L'edizione di quest'anno sarà dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell'Umanità, in omaggio ai valori della convivialità, della tradizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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