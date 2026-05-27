Nel minimarket arrivano i carabinieri | sequestri e sanzioni

I carabinieri sono intervenuti in un minimarket, sequestrando merce e multando l’esercizio. Sono stati trovati prodotti sugli scaffali con etichette prive di indicazioni in italiano. L’intervento ha portato al sequestro della merce irregolare e a sanzioni amministrative. Nessuna informazione sulla quantità di prodotti sequestrati o sull’identità del negozio.

Sugli scaffali sono esposti prodotti con etichette senza indicazioni in italiano. Scatta la sanzione e il sequestro. È successo a Lissone dove nel pomeriggio del 20 maggio i carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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