Nel minimarket arrivano i carabinieri | sequestri e sanzioni

Da monzatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I carabinieri sono intervenuti in un minimarket, sequestrando merce e multando l’esercizio. Sono stati trovati prodotti sugli scaffali con etichette prive di indicazioni in italiano. L’intervento ha portato al sequestro della merce irregolare e a sanzioni amministrative. Nessuna informazione sulla quantità di prodotti sequestrati o sull’identità del negozio.

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Sugli scaffali sono esposti prodotti con etichette senza indicazioni in italiano. Scatta la sanzione e il sequestro. È successo a Lissone dove nel pomeriggio del 20 maggio i carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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