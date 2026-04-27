Controlli dei carabinieri nel Fortore | sequestri e sanzioni

Nel fine settimana, i carabinieri hanno effettuato controlli nel territorio del Fortore, portando al sequestro di diverse sostanze e al rilascio di sanzioni amministrative. Le operazioni sono state condotte durante le festività legate all’anniversario della Liberazione d’Italia e hanno coinvolto varie zone della zona. Sono stati sequestrati veicoli e materiale vario, mentre sono state elevate multe a carico di alcuni cittadini per violazioni alle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel fine settimana segnato dall’Anniversario della Liberazione d’Italia i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno impiegato 18 pattuglie per un controllo più incisivo del territorio della Val Fortore, finalizzato al contrasto dei reati predatori (specie in danno delle postazioni bancomat e postamat), dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e – soprattutto – per garantire la tranquillità dei cittadini locali e dei tanti turisti giunti in zona in concomitanza dell’importante festività. I militari hanno concentrato i controlli su 112 persone, 85 veicoli e 8 esercizi pubblici e non sono stati consumati reati predatori.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri nel Fortore: sequestri e sanzioni Notizie correlate Val fortore. Controlli, sanzioni amministrative e sequestri di droga dei CarabinieriControlli a tappeto dei Carabinieri in Val Fortore: 29 pattuglie impegnate tra verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali per prevenire... Val Fortore, controlli dei Carabinieri: droga, fogli di via e sanzioniServizi straordinari dei Carabinieri in Val Fortore: sequestri di droga, foglio di via, controlli stradali e multe per oltre 4. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Controlli straordinari dei carabinieri nel Vco: otto persone denunciate; Controlli dei Carabinieri nel Leccese: sospese tre attività, sanzioni per oltre 170 mila euro; Controlli dei Carabinieri nel Fermano: denunce a Porto Sant’Elpidio e Falerone, evitata tragedia negli uffici comunali; Comacchio, controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana. Manerbio, controlli straordinari dei carabinieri: 69 identificati, 1 denunciato e 1 arrestatoManerbio, controlli straordinari dei carabinieri: 69 identificati, 1 denunciato e 1 arrestato. primabrescia.it Controlli straordinari dei carabinieri nel centro di ManerbioIl bilancio complessivo è stato di 69 persone identificate, 13 veicoli verificati e tre esercizi pubblici ispezionati. Tre segnalati come assuntori di hashish, una patente ritirata e un uomo denunciat ... quibrescia.it Per accedere all’hotel non c’erano controlli e non venivano chiesti i documenti. L’unico metal detector a ridosso della sala del gala - facebook.com facebook #PMTerredargine #PLinforma #viabilitàCarpi #accadeora sono in corso controlli viabili strumentali in collaborazione con il Comando PL della Pianura Reggiana #SafetyFirst x.com