Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo e in alcune aree del centro storico, tra piazza dei Martiri e piazza Galatea. Durante le verifiche, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti nei palazzoni di via Capo Passero e sono state riscontrate attività di vendita irregolare nei minimarket presenti nella zona.

La polizia ha condotto un'attività di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo e nel centro storico di Catania, tra piazza dei Martiri e piazza Galatea La polizia ha coordinato, nei giorni scorsi, una vasta attività di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo e in alcune zone del centro storico, tra piazza dei Martiri e piazza Galatea. L'obiettivo dell’attività è stato duplice: da un lato, assicurare il rispetto delle regole previste dalla normativa vigente per la vendita di alimenti, scongiurando casi di concorrenza sleale tra operatori economici, e verificare la genuinità dei prodotti alimentari, a garanzia della salute dei consumatori; dall’altro, prevenire e contrastare la commissione di reati, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - VIDEO | Droga nei palazzoni di via Capo Passero e minimarket irregolari, scattano sequestri e sanzioni

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