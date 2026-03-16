Studenti stranieri | dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani I dati Istat

Secondo il Rapporto nazionale INVALSI 2025, la dispersione scolastica tra studenti stranieri è più che raddoppiata rispetto a quella degli studenti italiani. I dati dell’Istat evidenziano come il background migratorio influenzi gli apprendimenti, contribuendo a una maggiore difficoltà nel completare con successo il percorso scolastico. La relazione tra provenienza e risultati scolastici resta uno degli aspetti più analizzati nel rapporto.

Tra i fattori analizzati nel Rapporto nazionale INVALSI 2025 emerge anche il ruolo del background migratorio negli apprendimenti scolastici. Le rilevazioni mostrano che gli studenti con cittadinanza non italiana non costituiscono un gruppo omogeneo: i risultati cambiano sensibilmente tra studenti di prima generazione e studenti nati o cresciuti in Italia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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