nel campo largo 5s ristretti

Oggi si svolgono i conteggi ufficiali dei risultati elettorali nelle città. Le forze politiche si concentrano sull’analisi delle performance, confrontando i dati delle ultime tornate con le precedenti. Sono stati compilati bilanci parziali, e si valutano le variazioni di consenso tra le diverse aree. Le analisi riguardano anche le percentuali di voto e le eventuali tendenze emergenti, senza ancora trarre conclusioni definitive.

Centrosinistra Il campo progressista si interroga sulla fatal Venezia. Ma tutti i leader della coalizione avvertono: i conti finali si fanno dopo i ballottaggi. Dal Pd fanno notare i «buoni risultati». Però dopo il referendum non tornano i conti Centrosinistra Il campo progressista si interroga sulla fatal Venezia. Ma tutti i leader della coalizione avvertono: i conti finali si fanno dopo i ballottaggi. Dal Pd fanno notare i «buoni risultati». Però dopo il referendum non tornano i conti È il giorno dei conteggi, delle tabelle e dei bilanci. Il campo progressista si interroga sull’ultima tornata nelle città e cerca di capire cosa ha funzionato e cosa meno. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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