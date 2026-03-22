Opposizione è sfida nel Campo largo | i riflessi delle urne sulla leadership e sugli equilibri nel Pd

«Nelle regioni tradizionalmente “nostre” l’affluenza è alta.però non si sa mai. Vediamo.». È questa, declinata in varie modalità e toni la frase che, in una domenica elettorale ad alta tensione e con tante aspettative, si sente ripetere più spesso tra i dirigenti del Partito democratico. Prevale la cautela, ma la speranza di infliggere una sconfitta al centrodestra è tutt’altro che sopita. Anche dalle parti dei 5 stelle, benché lì la prudenza sia minore, si preferisce aspettare la chiusura delle urne oggi. Il centrosinistra, comunque, sa che la posta in gioco in questo referendum è alta. E una sconfitta è un rischio che non possono permettersi né Elly Schlein né Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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