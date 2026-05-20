terzo e ultimo appuntamento su canale 5 con battiti live spring spin off primaverile dello show musicale estivo

U ltimo appuntamento, stasera su Canale 5 alle 21.20, con Tim Battiti Live Spring 2026, versione primaverile del celebre show musicale. Alla conduzione, dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, ci sono Michelle Hunziker e Alvin. Tantissimi gli artisti che si esibiranno, da Annalisa a Mr. Rain fino a Samurai Jay e Fedez. Annalisa regina di Milano, live sold out davanti a 16.000 fan X Leggi anche › Annalisa si racconta: dall’album “Ma io sono fuoco” alla paura del giudizio e del futuro Tim Battiti Live Spring 2026 in tv: scaletta cantanti puntata 20 maggio a Ferrara. La scaletta di Tim Battiti Live Spring offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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