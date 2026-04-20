Nek | Si aggiungono due nuove date al Nek Hits Live – 2 giugno a Civitanova Marche 3 giugno a Formia

Due nuove date sono state annunciate per il tour Nek Hits Live, con spettacoli programmati il 2 giugno a Civitanova Marche e il 3 giugno a Formia. Le location sono rispettivamente in una piazza della città e in un’altra area pubblica. L'artista ha confermato le date attraverso comunicati ufficiali, aggiungendole al calendario già annunciato in precedenza. Le prevendite sono state avviate nelle ultime settimane.

NEK SI AGGIUNGONO DUE NUOVI APPUNTAMENTI NEK HITS LIVE 2 giugno – Civitanova Marche (MC) – Piazza XX Settembre 3 giugno – Formia (LT) – Molo Amerigo Vespucci Si aggiungono ora due nuove date al “ NEK HITS LIVE ”, il tour di NEK FILIPPO NEVIANI che lo ha visto portare dal vivo i suoi brani più amati di oltre trent’anni di carriera in giro per il mondo, tra Italia, Canada, Stati Uniti ed Europa e che proseguirà anche nell’estate 2026: 2 giugno a Civitanova Marche e il 3 giugno a Formia. Durante i nuovi appuntamenti, NEK ripercorrerà i suoi più grandi successi, brani indimenticabili come “Almeno stavolta”, “Lascia che io sia”, “ Laura...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Nek: Si aggiungono due nuove date al Nek Hits Live – 2 giugno a Civitanova Marche, 3 giugno a Formia Notizie correlate Bissuola Live: Nek e Arisa in concerto a Mestre a metà giugnoI due cantautori saranno protagonisti in due giorni successivi, il 12 e 13 giugno. Nek alla Cittadella: il 26 giugno scatta il San Giorgio FestivalLa Cittadella di Alessandria accoglierà presto le note di Nek il 26 giugno, un appuntamento che si inserisce nel calendario in espansione del San... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nek Hits Live è fuori: trent'anni di successi in versione power trio; Nek apre l’estate live: concerto in piazza il 2 giugno; Aperte le vendite dei concerti di Noemi, Nek, Arisa e Gabbani a Mestre; Nek in concerto a Formia per i festeggiamenti di Sant’Erasmo. Nek: album live, Gli Spari Sopra e quel ricordo: Dovevo essere miele per le apiMentre è in tour per tutta Europa, Filippo ci porta alla scoperta della raccolta con i brani più iconici della sua carriera riarrangiati in power trio: Qui non ci sono artifizi, eh, si suona per ... radioitalia.it Nek aggiunge nuove date al suo tour estivo: il 9 settembre live gratuito a CerignolaIl NEK HITS – LIVE 2025, la tournée estiva che celebra i più grandi successi del cantautore e polistrumentista Nek, si arricchisce di due nuove tappe, tra cui una data imperdibile a Cerignola (FG). lagazzettadelmezzogiorno.it NEK | hits live 2026 mercoledì 22 luglio www.verona.net/live - facebook.com facebook Fuori oggi #NekHitsLive, il nuovo album dal vivo di #Nek registrato in versione power trio. Trent'anni di successi in una veste essenziale e diretta. Da giugno Filippo Neviani torna in tour in Italia. Tutte le date e le tracklist: x.com