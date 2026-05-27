Negozianti uniti per la sfilata-evento | Così promuoviamo il commercio

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I negozianti di Cento hanno organizzato una sfilata-evento per promuovere il commercio locale. L'iniziativa ha coinvolto diverse attività commerciali, che hanno collaborato per mettere in scena la manifestazione. La sfilata ha visto la partecipazione di modelli e rappresentanti delle varie botteghe, con l’obiettivo di attirare clienti e valorizzare il centro storico. L’evento si è svolto nel pomeriggio di ieri, con una buona affluenza di pubblico.

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L’unione fa la forza, soprattutto nel commercio. Lo hanno dimostrato i negozianti di Cento che, facendo squadra e mettendo da parte la concorrenza, sono riusciti negli ultimi anni a trasformare in occasioni concrete di crescita, visibilità e valorizzazione dell’intero centro cittadino, eventi e iniziative condivise che torneranno anche quest’anno. "Stiamo lavorando per una delle iniziative più belle dello scorso anno: ‘ VestiAmo Cento ’, la grande sfilata-evento che ha coinvolto quasi una trentina di attività commerciali – dice Stefano Pesci della profumeria Elysium –. È stato un vero record sotto molti punti di vista e oggi ci sono tutti i presupposti per riproporre quell’esperienza, sempre nella bella cornice del piazzale della Rocca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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