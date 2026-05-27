I negozianti di Cento hanno organizzato una sfilata-evento per promuovere il commercio locale. L'iniziativa ha coinvolto diverse attività commerciali, che hanno collaborato per mettere in scena la manifestazione. La sfilata ha visto la partecipazione di modelli e rappresentanti delle varie botteghe, con l’obiettivo di attirare clienti e valorizzare il centro storico. L’evento si è svolto nel pomeriggio di ieri, con una buona affluenza di pubblico.

L’unione fa la forza, soprattutto nel commercio. Lo hanno dimostrato i negozianti di Cento che, facendo squadra e mettendo da parte la concorrenza, sono riusciti negli ultimi anni a trasformare in occasioni concrete di crescita, visibilità e valorizzazione dell’intero centro cittadino, eventi e iniziative condivise che torneranno anche quest’anno. "Stiamo lavorando per una delle iniziative più belle dello scorso anno: ‘ VestiAmo Cento ’, la grande sfilata-evento che ha coinvolto quasi una trentina di attività commerciali – dice Stefano Pesci della profumeria Elysium –. È stato un vero record sotto molti punti di vista e oggi ci sono tutti i presupposti per riproporre quell’esperienza, sempre nella bella cornice del piazzale della Rocca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozianti uniti per la sfilata-evento: "Così promuoviamo il commercio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavori su Corso Matteotti non ancora terminati, negozianti esasperati: "Così si uccide il commercio locale"I lavori di riqualificazione su Corso Matteotti, iniziati diversi mesi fa e in alcuni tratti ancora in corso da oltre un anno e mezzo, stanno...

Fendi sceglie Roma: nella Capitale la sfilata-evento firmata Maria Grazia ChiuriFendi ha annunciato che la sua prossima sfilata couture autunno/inverno 2026-2027 si terrà a Roma.

Temi più discussi: Negozianti uniti per la sfilata-evento: Così promuoviamo il commercio; Confesercenti Parma: nasce l’Associazione di Via Bixio; I 10 maggiori venditori di vino nel 2025; Prezzo del Brent potrebbe crollare a $58, suggerisce rara figura grafica.

C'è attesa per la chiusura dell'accordo fra #StatiUniti e #Iran. Il presidente #Trump concede tempo ai negoziati, mentre rimane ferma la posizione americana sullo stop al progetto di sviluppo nucleare. Possibile un nuovo round di colloqui indiretti il #5giugno in x.com

Perché Israele segue da vicino ogni negoziato tra Iran e Stati UnitiIsraele segue da vicino ogni negoziato tra Iran e Stati Uniti perché i colloqui potrebbero stabilire se il programma nucleare iraniano verrà ridimensionato, semplicemente congelato o lasciato con marg ... msn.com

Iran, l’annuncio di Trump: Accordo quasi negoziato, mancano i dettagliNelle ultime ore il presidente degli Stati Uniri ha fatto che sapere che l'accordo con l'Iran per la fine della guerra sarebbe quasi pronto ... dire.it