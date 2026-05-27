La nuova oasi dell’NCAA rischia di rimanere un deserto incolto. E un’illusione di denaro per i migliori prospetti del basket europeo. Per un campionato dilettantistico che aveva tutti i requisiti – soprattutto economici – per potersi trasformare in una competizione di livello pro, le nuove direttive potrebbero ridimensionare nel profondo l’intero sistema. Chi ha superato le spese effettive e necessarie – previste dal mondo NCAA – nel corso della sua carriera potrebbe perdere la propria eleggibilità al college. Anche in caso di nuovo contratto con l’ateneo già firmato e ufficializzato. Dunque, è già finita la favola per Quinn Ellis e Saliou Niang? NCAA, i nuovi requisiti di ammissibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - NCAA, le nuove regole rischiano di bloccare l’esodo dall’Eurolega: “Non è un ripiego per atleti professionisti”

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Argomenti più discussi: NCAA, le nuove regole rischiano di bloccare l'esodo dall'Eurolega: Non è un ripiego per atleti professionisti; Nuove regole NCAA: il mercato dei talenti internazionali è a rischio?; Il sogno americano è infranto. Sta per esplodere una bomba per il basket NCAA?; Olimpia Milano: in estate tanti addii eccellenti per un nuovo progetto tecnico.

Credo che l'Eurolega sia corrotta reddit

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