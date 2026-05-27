NCAA le nuove regole rischiano di bloccare l’esodo dall’Eurolega | Non è un ripiego per atleti professionisti
Le nuove regole dell'NCAA potrebbero bloccare l’esodo di giocatori dall’Eurolega. La riforma non è considerata un’alternativa per gli atleti professionisti, ma potrebbe limitare le partenze dai campionati europei. Secondo fonti, questa novità rischia di lasciare i migliori prospetti del basket europeo senza un percorso alternativo chiaro. La situazione crea incertezza sul futuro dei talenti che vogliono passare dall’Eurolega all’università americana.
La nuova oasi dell’NCAA rischia di rimanere un deserto incolto. E un’illusione di denaro per i migliori prospetti del basket europeo. Per un campionato dilettantistico che aveva tutti i requisiti – soprattutto economici – per potersi trasformare in una competizione di livello pro, le nuove direttive potrebbero ridimensionare nel profondo l’intero sistema. Chi ha superato le spese effettive e necessarie – previste dal mondo NCAA – nel corso della sua carriera potrebbe perdere la propria eleggibilità al college. Anche in caso di nuovo contratto con l’ateneo già firmato e ufficializzato. Dunque, è già finita la favola per Quinn Ellis e Saliou Niang? NCAA, i nuovi requisiti di ammissibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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