Oklahoma reagisce a San Antonio | Thunder avanti 2-1 nelle finali di Western Conference
L'Oklahoma Thunder ha vinto gara 3 delle finali di Western Conference contro San Antonio, con un punteggio di 123-108. Dopo aver perso la prima partita, i Thunder sono riusciti a espugnare il Frost Bank Center. La squadra è stata guidata da Gilgeous-Alexander e ha beneficiato anche delle prestazioni della panchina. La serie ora segna un 2-1 in favore degli ospiti.
Dopo il ko in gara-1, i campioni in carica espugnano il Frost Bank Center con un netto 123-108 trascinati da Gilgeous-Alexander e dalla panchina. Spurs chiamati alla risposta in gara-4. Oklahoma City risponde presente e si riprende il vantaggio nelle finali della Western Conference NBA. Dopo la sconfitta casalinga in gara-1, i Thunder conquistano la seconda vittoria consecutiva nella serie contro i San Antonio Spurs, imponendosi 123-108 al Frost Bank Center e portandosi sul 2-1. Una prova di forza importante per i campioni in carica, capaci di ribaltare il fattore campo grazie a una prestazione solida e a una grande profondità del roster. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
NEW Spurs Fan Reacts To San Antonio Spurs vs OKC Thunder Game Highlights | 2025 NBA Cup Semifinals
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PLAYOFF NBA – Shai guida Oklahoma City, San Antonio sconfitta e serie pareggiataOklahoma City batte San Antonio 122-113 in Gara 2 e pareggia la serie. Decisivo ancora una volta Gilgeous-Alexander, autore di ben 30 punti. basketinside.com