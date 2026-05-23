Oklahoma reagisce a San Antonio | Thunder avanti 2-1 nelle finali di Western Conference

Notizia in breve

L'Oklahoma Thunder ha vinto gara 3 delle finali di Western Conference contro San Antonio, con un punteggio di 123-108. Dopo aver perso la prima partita, i Thunder sono riusciti a espugnare il Frost Bank Center. La squadra è stata guidata da Gilgeous-Alexander e ha beneficiato anche delle prestazioni della panchina. La serie ora segna un 2-1 in favore degli ospiti.