Nba playoff highlights Okc batte gli Spurs e porta la serie in parità

Nella serata di playoff Nba, i Thunder hanno ottenuto una vittoria casalinga contro gli Spurs con il punteggio di 122-113, pareggiando così la serie sull'1-1. La partita si è svolta sul parquet di Oklahoma, dove i giocatori in campo hanno messo in mostra diverse azioni decisive. La sfida ha visto numerosi scambi di battute tra le due squadre, con i Thunder che sono riusciti a mantenere il vantaggio negli ultimi minuti. La serie proseguirà con la prossima partita in programma in trasferta.

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Sul parquet di Oklahoma, i Thunder battono gli Spurs 122-113 e portano la serie sull'1-1. In gara-2 delle finali di Western Conference i protagonisti sono sempre gli stessi: da una parte Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti e della tripla che chiude la partita, dall'altra Victor Wembanyama, che firma una doppia doppia da 21 punti e 17 rimbalzi. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba playoff highlights, Okc batte gli Spurs e porta la serie in parità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Playoffs Round 3 Game 1 Mini-Movie - Wemby GOES OFF, Spurs Steal Game 1 of Western Conference Finals Sullo stesso argomento Leggi anche: Playoff NBA, Detroit e Okc volano sul 2-0: gli highlights Nba Playoff highlights: Brunson trascina i Knicks, tutto facile per gli SpursAltra notte di playoff in Nba, con Knicks e Spurs che si portano avanti 2-0 nelle rispettive serie contro Sixers e Timberwolves. [Highlights] Riprese complete di Shai Gilgeous-Alexander contro i San Antonio Spurs la scorsa notte (115-122 L nei supplementari 2) - Gioco 1 - WCF - Playoff NBA 2026: 24 punti con 7/23 FG (30,0%), 2/7 da 3 (28,6%), 8/9 FT (88,9%), 3 rimbalzi, 12 assist (4 p reddit Playoff NBA, i risultati della notte: OKC batte San Antonio e riporta la serie sull’1-1Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: OKC batte San Antonio e riporta la serie sull’1-1 ... sport.sky.it Playoff NBA, i risultati della notte: San Antonio passa a OKC dopo due supplementariLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: San Antonio passa a OKC dopo due supplementari ... sport.sky.it