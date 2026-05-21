Nba playoff highlights Okc batte gli Spurs e porta la serie in parità
Nella serata di playoff Nba, i Thunder hanno ottenuto una vittoria casalinga contro gli Spurs con il punteggio di 122-113, pareggiando così la serie sull'1-1. La partita si è svolta sul parquet di Oklahoma, dove i giocatori in campo hanno messo in mostra diverse azioni decisive. La sfida ha visto numerosi scambi di battute tra le due squadre, con i Thunder che sono riusciti a mantenere il vantaggio negli ultimi minuti. La serie proseguirà con la prossima partita in programma in trasferta.
Sul parquet di Oklahoma, i Thunder battono gli Spurs 122-113 e portano la serie sull'1-1. In gara-2 delle finali di Western Conference i protagonisti sono sempre gli stessi: da una parte Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti e della tripla che chiude la partita, dall'altra Victor Wembanyama, che firma una doppia doppia da 21 punti e 17 rimbalzi. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Playoffs Round 3 Game 1 Mini-Movie - Wemby GOES OFF, Spurs Steal Game 1 of Western Conference Finals
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[Highlights] Riprese complete di Shai Gilgeous-Alexander contro i San Antonio Spurs la scorsa notte (115-122 L nei supplementari 2) - Gioco 1 - WCF - Playoff NBA 2026: 24 punti con 7/23 FG (30,0%), 2/7 da 3 (28,6%), 8/9 FT (88,9%), 3 rimbalzi, 12 assist (4 p reddit
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