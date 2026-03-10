Fiamme nel bosco a Castel Focognano | in azione vigili del fuoco e volontari Aib

Nel pomeriggio di ieri, un incendio di bosco si è verificato nella località Salutio, nel comune di Castel Focognano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, accompagnati da volontari dell'Aib. L'intervento è durato diverse ore mentre le fiamme sono state domate e le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a sera.

CASTEL FOCOGNANO – Nel pomeriggio di ieri (9 marzo) una squadra del comando dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena è intervenuta per incendio di bosco in località Salutio, nel comune di Castel Focognano. Le fiamme hanno interessato principalmente la vegetazione del sottobosco in un'area particolarmente impervia, che ha reso più difficoltoso raggiungere il luogo dell'incendio e di conseguenza il suo spegnimento. Sul posto è intervenuto anche personale antincendio boschivo della Regione Toscana.