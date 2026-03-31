Tetti in fiamme nel Lecchese | in azione i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di martedì 31 marzo, due incendi hanno interessato i tetti di abitazioni in provincia di Lecco, con le fiamme che si sono propagate a causa del forte vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza le strutture coinvolte. L’evento ha coinvolto due diverse abitazioni, causando danni ai tetti e alle coperture.

L'emergenza ha riguardato edifici civili sia a Brivio sia a Casatenovo. Impiegati numerosi mezzi da Lecco e dal circondario per domare le fiamme Due incendi a tetti di abitazioni hanno funestato il pomeriggio di martedì 31 marzo, caratterizzato da forte vento, in provincia di Lecco. Un rogo si è verificato a Brivio, l'altro a Casatenovo, sempre a danno di edifici civili. La giornata è stata dunque di intenso lavoro per il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco, impegnato simultaneamente in entrambi gli scenari di emergenza. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto l’impiego coordinato di diversi mezzi d'emergenza provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti volontari del territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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