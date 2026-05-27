Nave in fiamme al porto di Napoli il Comune | Tenete chiuse porte finestre e condizionatori – Il video

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio a bordo della nave GNV Phoenix, ferma nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Le autorità hanno raccomandato ai residenti di chiudere porte, finestre e condizionatori per precauzione. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Un incendio è divampato in serata a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l’unità ha lanciato via radio il “mayday” per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla Capitaneria di porto e l’intervento dei soccorsi. Dal traghetto non sarebbe stata indicata con precisione l’area interessata dalle fiamme ma, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il rogo si sarebbe sviluppato nei ponti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo; successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i Vigili del fuoco da terra. 🔗 Leggi su Open.online

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