Incendio della nave a Napoli il Comune | Rischio particelle irritanti chiudere finestre e condizionatori

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto una nave nel porto di Napoli, causando preoccupazioni per le particelle irritanti nell'aria. Il Comune e l'Asl hanno diffuso un avviso, invitando le persone nelle zone esposte ai venti a chiudere porte, finestre e accendere i condizionatori solo se con filtri. Nessun dettaglio sulle cause dell’incendio o sui danni alle persone è stato comunicato.