Incendio della nave a Napoli il Comune | Rischio particelle irritanti chiudere finestre e condizionatori
Un incendio ha coinvolto una nave nel porto di Napoli, causando preoccupazioni per le particelle irritanti nell'aria. Il Comune e l'Asl hanno diffuso un avviso, invitando le persone nelle zone esposte ai venti a chiudere porte, finestre e accendere i condizionatori solo se con filtri. Nessun dettaglio sulle cause dell’incendio o sui danni alle persone è stato comunicato.
Il Comune e l'Asl raccomandano ai cittadini delle aree esposte alla direzione dei venti di chiudere porte, finestre e condizionatori a seguito dell'incendio della nave nel porto di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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