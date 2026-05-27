Incendio nave nel porto di Napoli il Comune | Tenere chiuse le finestre
Un incendio a bordo di una nave ferma nel porto di Napoli ha prodotto una grande colonna di fumo e un odore intenso, percepito in un'ampia area. Il Comune ha consigliato di tenere chiuse le finestre per motivi di sicurezza. L’incidente si è verificato durante lavori di manutenzione sulla nave. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. La situazione è sotto controllo, e le autorità monitorano la zona.
Tempo di lettura: < 1 minuto L’incendio a bordo di una nave ferma nel porto di Napoli per lavori ha creato una consistente colonna di fumo, con un forte odore acre percepito in una vasta zona. L’Agenzia per l’ambiente della Regione “provvederà a breve a posizionare un campionatore per la rilevazione di diossine e furani, per monitorare la qualità dell’aria”, informa la prefettura dopo la riunione del Centro coordinamento soccorsi indetta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per il punto sulle operazioni di spegnimento. Il Comune, a scopo precauzionale, invita “gli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Incendio su nave GNV nel porto di Napoli, nessun ferito. Scalo riaperto
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