Incendio nave nel porto di Napoli il Comune | Tenere chiuse le finestre

Notizia in breve

Un incendio a bordo di una nave ferma nel porto di Napoli ha prodotto una grande colonna di fumo e un odore intenso, percepito in un'ampia area. Il Comune ha consigliato di tenere chiuse le finestre per motivi di sicurezza. L’incidente si è verificato durante lavori di manutenzione sulla nave. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. La situazione è sotto controllo, e le autorità monitorano la zona.