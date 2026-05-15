Stipendi nomine vertici | Firenze Parcheggi ai raggi X Cosa cambia col nuovo Cda

Firenze Parcheggi Spa, azienda con un giro d’affari di diversi milioni di euro, si occupa della gestione dei parcheggi nel centro di Firenze da quasi quattro decenni. Il Comune di Firenze detiene la quota di maggioranza e, all'inizio dell’anno, il consiglio di amministrazione è stato rinnovato. Recentemente si sono susseguite notizie riguardanti le variazioni negli stipendi, le nomine e i vertici dell’azienda, che gestisce un servizio strategico per la città.

Ha un giro economico milionario e da quasi 40 anni gestisce la sosta a Firenze. Stiamo parlando di Firenze Parcheggi Spa, azienda di cui il comune di Firenze è il socio di maggioranza e che ha visto ad inizio anno rinnovare il proprio consiglio di amministrazione. Abbiamo cercato di capire quanto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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