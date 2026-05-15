Stipendi nomine vertici | Firenze Parcheggi ai raggi X Cosa cambia col nuovo Cda

Da firenzetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze Parcheggi Spa, azienda con un giro d’affari di diversi milioni di euro, si occupa della gestione dei parcheggi nel centro di Firenze da quasi quattro decenni. Il Comune di Firenze detiene la quota di maggioranza e, all'inizio dell’anno, il consiglio di amministrazione è stato rinnovato. Recentemente si sono susseguite notizie riguardanti le variazioni negli stipendi, le nomine e i vertici dell’azienda, che gestisce un servizio strategico per la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha un giro economico milionario e da quasi 40 anni gestisce la sosta a Firenze. Stiamo parlando di Firenze Parcheggi Spa, azienda di cui il comune di Firenze è il socio di maggioranza e che ha visto ad inizio anno rinnovare il proprio consiglio di amministrazione. Abbiamo cercato di capire quanto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Umbraflor ai raggi X: nomine, vertici, compensiUmbraflor è un’azienda vivaistica regionale nata nel 2001 su iniziativa della Regione Umbria e del Comune di Gubbio, con l’obiettivo di incentivare...

Stipendi da oltre 300mila euro e nomine: cosa sta succedendo alle partecipate in Regione (e quali manager sono ai vertici)Da mesi è scaduto il consiglio d'amministrazione di una delle società partecipate del Pirellone.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web