Parma calcio | due nuove figure nel Cda ma l’unico con poteri resta il presidente Krause

Nell’ambito di un aggiornamento complessivo dei Consigli di Amministrazione delle società appartenenti a Krause Group, entrano a far parte del CDA Helen Aboah e Scott Munn, con il ruolo di consiglieri. Le loro nomine riflettono un impegno verso obiettivi strategici di lungo termine e sono state formalmente approvate durante l'Assemblea degli Azionisti – composta al 99% da Krause Group Italia e all'1% da Parma Partecipazioni Calcistiche S.p.A. – tenutasi giovedì 19 marzo 2026, alla presenza del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione di Parma Calcio risulta pertanto così composto: President and Chairman: Kyle J. Krause; Chief Executive Officer: Federico Cherubini; Members: Helen Aboah, Oliver Krause, Scott Munn. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Tre nuove regole e più poteri al Var: l’Ifab rivoluziona il calcioIl calcio non sarà più lo stesso con queste quattro nuove regole che l’Ifab ha intenzione di introdurre a partire dalla stagione 2026-27.

Cda di Amg Energia: esce la Dc, entra un componente in quota Lega e Scoma resta presidenteÈ Stefano Muscarella il nuovo componente del Consiglio di amministrazione di Amg Energia, la società partecipata del Comune che si occupa di...

Aggiornamenti e notizie su Parma calcio

Temi più discussi: Parma - Cremonese (0-2) Serie A 2025; Primavera | Scontro al vertice con il Parma a Martorano; Ciemme Oltretorrente: due volti nuovi sbarcati da Cuba; Giampaolo riaccende la speranza, la Cremonese passa a Parma.

Parma calcio: due nuove figure nel Cda, ma l’unico con poteri resta il presidente KrauseIl Consiglio di Amministrazione di Parma Calcio risulta pertanto così composto: President and Chairman: Kyle J. Krause; Chief Executive Officer: Federico Cherubini; Members: Helen Aboah, Oliver Krause ... parmatoday.it

Parma, ufficiale il back sponsor di maglia: accordo con MobyParma Calcio è lieto di annunciare una nuova partnership con Moby, la compagnia di navigazione delle famiglie italiane, che a partire dalla stagione 2025/2026 sarà back sponsor di maglia della Prima ... sportmediaset.mediaset.it

Ai nastri di partenza gli impegni internazionali per i nostri gialloblu parmacalcio1913.com/news/nazionali… #ForzaParma x.com

Parma Calcio 1913 facebook