Gli Stati Uniti avrebbero comunicato ai paesi membri della Nato una prossima riduzione delle forze militari in Europa in caso di crisi. La notizia è stata riportata dal quotidiano Der Spiegel, che riferisce di una strategia statunitense volta a esercitare pressione sugli alleati europei. La decisione, secondo quanto si apprende, riguarda la diminuzione degli assetti militari disponibili sul continente, in un contesto di potenziali tensioni internazionali.

Bombardieri strategici, caccia, sottomarini e droni. Questi sono soltanto alcuni degli assetti militari americani a disposizione della Nato la cui riduzione, secondo Der Spiegel, è stata comunicata oggi agli alleati. Alcuni dei vuoti lasciati da questi tagli non saranno facilmente colmabili dagli europei: mancano i tempi, le capacità e, in alcuni casi, anche la volontà. Nel frattempo, si avvicina l’appuntamento annuale di luglio ad Ankara. Intervista ad Andrea Gilli, docente di Studi strategici presso l’Università di St Andrews Stando a quanto rivelato dal quotidiano Der Spiegel, gli Stati Uniti avrebbero comunicato agli alleati Nato un’imminente riduzione degli assetti militari a disposizione dell’Alleanza nel Vecchio continente in caso di crisi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nato, la riduzione degli assetti militari è una strategia per pressare gli europei. Parla Gilli

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