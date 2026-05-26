Gli Stati Uniti hanno annunciato ai membri della Nato che ridurranno in modo significativo il numero di bombardieri, caccia e droni inviati come parte delle forze di crisi in Europa. La decisione comporta un taglio importante nelle risorse militari statunitensi destinate alla difesa collettiva. La comunicazione è stata ufficializzata come parte di una strategia di ridimensionamento del contributo americano alla presenza militare in Europa.

Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della Nato che intendono “ridurre drasticamente” il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa. Confermando quel che Donald Trump sostiene da tempo, ovvero che il Vecchio Mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l’entità dei tagli, comunicata nel corso della riunione riservata di venerdì scorso dell’inviato del capo del Pentagono Pete Hegseth con alti funzionari degli alleati nel quartier generale dell’Alleanza. Secondo quanto riportato dal tedesco Spiegel si va verso un taglio “significativo” ai bombardieri strategici e una “riduzione di un terzo dei caccia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa di Trump verso una riduzione drastica del contributo alla Nato: “Taglio significativo” di bombardieri, caccia e droni

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