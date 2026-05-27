Gli Stati Uniti hanno informato gli alleati della Nato di voler ridurre significativamente il numero di bombardieri, caccia e sottomarini destinati al modulo forze in caso di crisi in Europa. La decisione prevede una diminuzione sostanziale del supporto militare americano, senza specificare i numeri esatti o i tempi di attuazione. La comunicazione è stata ufficializzata e confermata dagli interlocutori alleati.

Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della Nato che intendono «ridurre drasticamente» il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il Vecchio Mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso della riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei 'defence policy directors'. Ebbene. Secondo quanto riportato dal tedesco Spiegel si tratta appunto di un taglio considerevole, che ha suscitato l'apprensione di molti partecipanti all'incontro. Detto questo, una lista precisa - stando a quanto confidato all'ANSA da diverse fonti diplomatiche Nato - ancora non c'è e nemmeno una timeline. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nato, gli Usa pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini agli alleati europei

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