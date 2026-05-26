Spiegel | ‘Usa pronti a tagliare bombardieri caccia e sottomarini alla Nato’

Gli Stati Uniti stanno considerando una riduzione significativa del loro supporto militare alla NATO, tra cui potenziali tagli ai bombardieri, caccia e sottomarini. La decisione potrebbe portare a una diminuzione delle risorse inviate dall'America all'alleanza militare. La notizia è stata riportata da una fonte tedesca, che ha evidenziato come la mossa risponda a nuove valutazioni strategiche. La proposta non è ancora stata ufficializzata.

Gli Usa vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla Nato con un taglio “significativo” di bombardieri strategici e una “riduzione di un terzo dei caccia”. Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione mentre si assisterebbe ad un taglio “notevole di quelli armati”. Lo riporta lo Spiegel riferendo dell’incontro, alla fine della scorsa settimana, dell’inviato del capo del Pentagono Pete Hegseth che ha informato alti funzionari degli alleati presso il quartier generale dell’Alleanza. Gli Stati Uniti “hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa nell’ambito della Nato. Per contro, gli europei dovrebbero farsi carico in gran parte da soli della difesa convenzionale del continente”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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