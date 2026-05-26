Donald Trump ha annunciato tagli significativi alle forze militari statunitensi, tra cui bombardieri, caccia e sottomarini. Le riduzioni riguardano le forze navali e aeree, segnando una svolta nelle politiche di difesa del Paese. La decisione arriva dopo ripetute promesse fatte durante il mandato, e indica una volontà di disimpegno rispetto alle spese militari e alle responsabilità internazionali. Nessuna precisazione è stata data sui tempi o sull’entità dei tagli.

Donald Trump fa sul serio. Per una volta, potrebbero dire i suoi detrattori, il presidente degli Stati Uniti sembra intenzionato a mantenere una promessa – o forse sarebbe meglio dire una minaccia – su cui ha più volte insistito: i tagli alla Nato. L’ipotesi di un disimpegno statunitense sembra diventare sempre più concreto. La conferma viene riportata dall’ Ansa, citando una fonte diplomatica Nato: i tagli minacciati dagli Usa sul contributo alle forze in Europa saranno “sostanziali” e ora gli alleati sono “sotto pressione” per compensare questa riduzione. Gli Usa tagliano sulla Nato: meno bombardieri, caccia e sottomarini. Al momento ancora non c’è una lista ufficiale dei tagli, secondo quanto spiegato da un’altra fonte informata sul dossier sempre all’Ansa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nato, Trump fa sul serio sul disimpegno: tagli a bombardieri, caccia e sottomarini

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'NATO Treated Us Very Badly': Trump Flames NATO As U.S.-Israeli Strikes On Iran Continue

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