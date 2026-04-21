Technogym celebra 40 anni di Unica con un' installazione tra wellness e design al Fuorisalone

Al Fuorisalone, Technogym ha presentato un'installazione dedicata ai 40 anni di Unica, il modello di palestra lanciato nel 1986 dal fondatore dell'azienda. L'evento ha unito elementi di wellness e design, creando uno spazio che richiama l'evoluzione della proposta di Home Wellness sviluppata nel tempo. La celebrazione si inserisce in un contesto di esposizione che valorizza l'innovazione e la storia dell'azienda nel settore del fitness domestico.

Visibile per tutta la settimana del Salone del Mobile presso lo spazio Technogym Milano, in Via Durini 1, la mostra Unica Mente, curata da Felice Limosani, vede protagonisti scatti e contenuti di 40 personalità - proprio come i 40 anni di Unica -, che hanno vissuto e condiviso i valori e la storia della celebre palestra che ha rivoluzionato l'Home Wellness, invitando a riscoprire un benessere a tutto tondo mediante l'esercizio fisico. Un progetto, dunque, che unisce la bellezza del design al potere del benessere, senza dimenticare il risvolto charity. Ciascuno dei 40 personaggi coinvolti, infatti, ha scelto una scuola o un ente benefico a cui Technogym donerà Unica proprio come simbolo e invito concreto a vivere in modo salutare.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Technogym celebra 40 anni di Unica con un'installazione tra wellness e design al Fuorisalone Notizie correlate ’Unica’, l’icona di Technogym. Da quarant’anni simbolo di designIn occasione del Salone del Mobile, Technogym presenta ’Unica Mente’, un’istallazione artistica che celebra i 40 anni di Unica, l’iconica... McDonald's al Fuorisalone con "POOL. Ti sblocco un ricordo". Una mostra per i 40 anni in ItaliaL'AD di McDonald's Italia Giorgia Favaro: “Quello che ci ha sempre contraddistinti è la capacità di essere parte della vita quotidiana delle persone:... Altri aggiornamenti Temi più discussi: UNICA MENTE: Technogym celebra quarant’anni di design e benessere alla Milano Design Week; ’Unica’, l’icona di Technogym. Da quarant’anni simbolo di design; Il Brooklyn Fitboxing di Monteverde celebra i due anni d'apertura con una festa speciale; La Milano Design Week scalda i motori per l’edizione 2026. Technogym celebra 40 anni di Unica con un'installazione tra wellness e design al FuorisaloneTechnogym approda alla Design Week di Milano con Unica Mente, un'installazione doppiamente celebrativa. Da una parte, infatti, il progetto nasce come vero e proprio tributo ai 40 anni di Unica, la ... vanityfair.it Da Stallone ad Alcaraz, Tecnhogym celebra i 40 anni di UnicaLo sguardo iconico di Sylvester Stallone, Michael Schumacher in tuta Ferrari, il sorriso coinvolgente di Nadal ma anche la risata di Michelle Hunziker, lo stile di Jovanotti, la forza di Alcaraz: sono ... ansa.it UNICA TECHNOGYM! Serata da @technogym per celebrare i 40 anni di Technogym Unica, icona del design senza tempo, nata dalla visione di @nerioalessandri ! Con @therealhunzigram @giovannimalago @lorenzojova @biagioantonacci ! #technogym # - facebook.com facebook