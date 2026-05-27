Si chiama "We Care Genoa" ed è il nome del progetto messo a punto dal club rossoblù, sotto il coordinamento del responsabile sanitario della società, Alessandro Corsini e del professor Matteo Bassetti, che ha raccolto undici eccellenze mediche genovesi, tutte accomunate dalla passione per i colori del Grifone, che avranno il compito di tutelare la salute non solo dei calciatori e delle calciatrici rossoblù, comprese le leve giovanili, ma anche delle rispettive famiglie. Un comitato multidisciplinare di esperti che vuole innanzitutto aiutare a promuovere corretti stili di vita in tutto il mondo rossoblù. Un progetto ambizioso, che ieri ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nasce "We Care Genoa": il club vara un comitato medico-scientifico per atleti e famiglie

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