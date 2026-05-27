Genoa nasce il comitato medico scientifico | Bassetti coordinatore
Il Genoa ha creato il comitato medico scientifico ‘We Care Genoa’, inserendolo nei propri organi di controllo. Bassetti è stato nominato coordinatore.
Il Genoa ha ufficialmente lanciato ‘We Care Genoa’, comitato medico scientifico istituito all’interno dei propri organismi di controllo. Un progetto che nasce con l’obiettivo di convogliare in forma permanente e sistematica, sotto la supervisione del dottor Alessandro Corsini, responsabile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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