Nasce a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico Giuliano Vassalli per il Sì

A Manfredonia è stato costituito il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli” per il Sì. La creazione del comitato è stata annunciata oggi e coinvolge esperti e professionisti locali che sostengono questa iniziativa. La presentazione ufficiale si è svolta in una riunione pubblica alla quale hanno partecipato i membri fondatori e rappresentanti della comunità.

Manfredonia, 09.03.2026 – Si è costituito ufficialmente a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico "Giuliano Vassalli". L'organismo, presieduto a livello provinciale da Karim Tabti, nasce con l'obiettivo prioritario di offrire alla cittadinanza un supporto di analisi approfondita e oggettiva sui temi della riforma istituzionale in vista del prossimo appuntamento referendario. Il Comitato, intitolato alla figura di Giuliano Vassalli – simbolo di rigore giuridico e altissimo senso dello Stato – riunisce professionisti ed esperti del territorio. La missione è chiara: favorire un voto consapevole attraverso la divulgazione dei contenuti tecnici, superando le contrapposizioni ideologiche per rimettere al centro il merito delle riforme.