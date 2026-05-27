Nasce ‘Technogym School’ alta formazione per creare nuove figure

Notizia in breve

Technogym ha lanciato ‘Technogym School’, un programma di alta formazione per formare nuove figure professionali nel settore del fitness. La scuola offre corsi specializzati per qualificare operatori e trainer, con focus su tecnologie e metodologie innovative. L’iniziativa mira a rispondere alla domanda di competenze specializzate nel mercato sportivo e benessere. La prima fase prevede corsi in presenza e online, con docenti provenienti dall’azienda e da altri settori collegati.