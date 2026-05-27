Nasce ‘Technogym School’ alta formazione per creare nuove figure
Technogym ha lanciato ‘Technogym School’, un programma di alta formazione per formare nuove figure professionali nel settore del fitness. La scuola offre corsi specializzati per qualificare operatori e trainer, con focus su tecnologie e metodologie innovative. L’iniziativa mira a rispondere alla domanda di competenze specializzate nel mercato sportivo e benessere. La prima fase prevede corsi in presenza e online, con docenti provenienti dall’azienda e da altri settori collegati.
(Adnkronos) – Technogym, leader mondiale nel settore del fitness e wellness, dopo 40 anni di impegno nel settore della formazione con il Wellness Institute, annuncia la nascita di Technogym School, l’innovativo progetto di alta formazione dedicato a creare la nuova generazione di professionisti del Wellness e dell’Healthness. La scuola nasce per rispondere alla crescente domanda. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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