Nasce Ploom Moments | il nuovo hub di eventi esclusivi targati Ploom
Ploom ha annunciato la nascita di Ploom Moments, un nuovo hub dedicato a eventi esclusivi. Il progetto si rivolge ai consumatori adulti e si focalizza su appuntamenti musicali dell’estate 2026. Ploom Moments combina musica dal vivo e l’esperienza del brand di tabacco riscaldato di JTI, creando un punto di riferimento per eventi e intrattenimento. La piattaforma sarà attiva durante tutta la stagione estiva, con eventi dedicati e coinvolgenti.
La musica dal vivo incontra l'esperienza firmata Ploom. Nasce Ploom Moments, il nuovo hub esperienziale di Ploom* – il brand di tabacco riscaldato di JTI – pensato per accompagnare i consumatori adulti nei più iconici appuntamenti musicali dell'estate 2026. Non un semplice calendario di sponsorizzazioni, ma un vero e proprio ecosistema di esperienze immersive che porterà il brand al centro dei festival più attesi della stagione, tra grandi concerti internazionali, elettronica, urban culture e beach party. Un progetto che consolida il legame di Ploom con il mondo dell'intrattenimento live, attraverso spazi dedicati, attivazioni esclusive e momenti di socialità pensati per vivere la musica in modo autentico e contemporaneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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