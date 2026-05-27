Nasce Ploom Moments | il nuovo hub di eventi esclusivi targati Ploom

Notizia in breve

Ploom ha annunciato la nascita di Ploom Moments, un nuovo hub dedicato a eventi esclusivi. Il progetto si rivolge ai consumatori adulti e si focalizza su appuntamenti musicali dell’estate 2026. Ploom Moments combina musica dal vivo e l’esperienza del brand di tabacco riscaldato di JTI, creando un punto di riferimento per eventi e intrattenimento. La piattaforma sarà attiva durante tutta la stagione estiva, con eventi dedicati e coinvolgenti.