Durante la Milano Design Week 2026, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco ha presentato “Feel the Aura”, un’installazione immersiva rivolta ai consumatori adulti. L’evento ha combinato elementi di design con un’esperienza sensoriale, creando un ambiente dedicato a coinvolgere i visitatori attraverso il coinvolgimento dei sensi. La presentazione si è svolta presso uno dei principali spazi della manifestazione, attirando l’attenzione del pubblico presente.

Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco* di JTI, presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week 2026: un'esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design d'eccellenza dialoga con i sensi. Dopo lo straordinario debutto nel 2024 con il designer di fama mondiale Ora-Ïto e l'esperienza multisensoriale CONNECTED SENSATIONS nel 2025, infatti, Ploom torna quest'anno dal 21 al 26 aprile in una nuova location nell'iconico Brera Design District, in Via delle Erbe 2A, confermandosi tra le esperienze più attese dell’evento. In perfetta sintonia con il tema della Milano...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano Design Week 2026, Ploom presenta “Feel the Aura"

Notizie correlate

Milano Design Week 2026, Ploom firma “Feel the Aura”: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, dove ogni progetto è chiamato a superare il confine tra forma e significato, Ploom torna a Milano con una proposta che...

Milano Art Week e Design Week 2026: BiM presenta “Paper/Northern Lights” di Gianni Pettena, tra arte partecipativa e spazio in trasformazione“Paper/Northern Lights” nasce da un’idea radicale: lo spazio non è qualcosa di fisso, ma un organismo vivo, che si modifica attraverso l’interazione...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Le 16 installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e calendario; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026.

Milano Design Week 2026, Kia porta sei concept e due mostreAlla Design Week Kia lega cultura progettuale e gamma EV con due mostre che raccontano il ruolo strategico del design. Alla Milano Design Week 2026 Kia ... affaritaliani.it

Milano Design Week 2026, Ploom firma Feel the Aura: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, Ploom presenta Feel the Aura: un’installazione immersiva a Brera che unisce design, tecnologia e sensi in un’esperienza evoluta. panorama.it

Fuorisalone 2026, Milano Design Week: Plinio il Giovane incontra The Queen’s Hat Exhibition, quando il design si porta in testa - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/20/fuorisalone-2026-milano-design-week-plinio-il-giovane-incontra-the-queens-hat-exhibit facebook

Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com