Ploom l' installazione immersiva che risveglia i sensi

A Brera, nel centro di una delle zone più vivaci della città, è stata inaugurata un'installazione immersiva chiamata Ploom. L'evento ha coinvolto i sensi attraverso esperienze che stimolano olfatto, gusto, vista e tatto. L'installazione si trova in un luogo pubblico e si presenta come un progetto che unisce arte e tecnologia. La manifestazione rimarrà aperta al pubblico per un determinato periodo di tempo.

Olfatto, gusto, vista e tatto si incontrano nel cuore di Brera, dove Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco* di JTI, presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week 2026: un’esperienza immersiva e sensoriale pensata per un pubblico adulto, in cui il design d’eccellenza dialoga armoniosamente con i sensi. Ispirandosi alle caratteristiche e alla filosofia del dispositivo, l'esperienza si snoda attraverso capitoli sensoriali - gli "Studios" - curati da artisti d'eccezione, capaci di trasformare la tecnologia in installazioni concettuali. In "A Study of Light", una singola intuizione luminosa viene amplificata fino a.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ploom, l'installazione immersiva che risveglia i sensi Notizie correlate Ploom, l’installazione immersiva “Feel The Aura” alla Milano Design WeekMILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, presenta “Feel The Aura” alla Milano Design Week 2026:... Milano Design Week 2026, Ploom firma “Feel the Aura”: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, dove ogni progetto è chiamato a superare il confine tra forma e significato, Ploom torna a Milano con una proposta che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ploom, l’installazione immersiva Feel The Aura alla Milano Design Week; Giovedì 23 aprile 2026 la Comunità Energetica di Albignasego ETS incontra la cittadinanza; Le installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 [la guida]; Liguria, Bucci Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record. Ploom, l’installazione immersiva Feel The Aura alla Milano Design WeekMILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, presenta Feel The Aura alla Milano Design Week 2026: un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai con ... lagazzettadelmezzogiorno.it Milano Design Week 2026, Ploom firma Feel the Aura: l’esperienza immersiva che ridefinisce il dialogo tra design e percezioneAlla Milano Design Week 2026, Ploom presenta Feel the Aura: un’installazione immersiva a Brera che unisce design, tecnologia e sensi in un’esperienza evoluta. panorama.it / Ploom presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week, un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design dell’eccellenza dialoga con i sensi. Dal 21 al 26 aprile, in Via delle Erbe 2A, nel Brera Design District, l’i facebook