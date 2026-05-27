Dal primo luglio, un nuovo tavolo di co-progettazione coordinerà servizi e iniziative dedicate agli anziani, con una durata di cinque anni. L'iniziativa coinvolge il comune e il terzo settore di una città lombarda. La collaborazione mira a migliorare l’offerta rivolta alla popolazione senior.

A Monza nasce una nuova alleanza per gli anziani. Comune e Terzo settore hanno attivato il Tavolo di co-progettazione che, dal primo luglio e per i prossimi cinque anni coordinerà servizi, attività e iniziative dedicate alla popolazione senior. Un cambio di passo nella gestione dell’invecchiamento attivo, con l’obiettivo di mettere in rete esperienze, competenze e presìdi sociali già radicati sul territorio. Al tavolo siedono il Comune, la cooperativa Monza 2000, Auser San Rocco, Sociosfera, Meta, Spazio Giovani, La Meridiana e il Centro socio-culturale Corona Ferrea: realtà storiche dell’assistenza. La novità è il metodo condiviso: una cabina di regia permanente consentirà di programmare interventi coordinati, monitorare i risultati e verificare l’efficacia delle attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nasce il Tavolo per lavorare con i pensionati

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