Nella Sala della Lupa alla Camera dei deputati si è svolto un incontro moderato ieri, organizzato dal Consorzio AstraTech Italia e dal suo Presidente Andrea Spoto. All’evento ha partecipato un tavolo permanente dedicato a PMI, Industria e Finanza, segnando il lancio di questa nuova iniziativa. L’incontro ha riunito rappresentanti di diversi settori per discutere di tematiche legate alle imprese.

“Quello che ho avuto il piacere di moderare ieri alla Camera dei deputati, nella prestigiosa Sala della Lupa, rappresenta il successo del modello di impresa diffusa promosso dal Consorzio AstraTech Italia e dal suo Presidente Andrea Spoto. Un modello che segna la nascita di un tavolo permanente di confronto tra PMI, industria e finanza per crescere insieme nel segno della ricerca, dell’innovazione e della collaborazione”. “Di rado mi capita – ha aggiunto Lucidi – di moderare incontri così densi di contenuti e già orientati verso intese operative tra i promotori, piuttosto che verso annunci da costruire successivamente. Bravissimi gli amici di AstraTech”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - PMI, Industria e Finanza nasce il tavolo permanente

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