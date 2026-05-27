Nasce Cortona città dei tesori nascosti | un viaggio multimediale che promuove il turismo

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato il progetto «Cortona città dei tesori nascosti», un percorso multimediale ideato per promuovere il turismo nella città toscana. La piattaforma offre contenuti digitali, immagini e informazioni sulla storia e i luoghi meno noti del centro storico. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso strumenti innovativi, rendendo accessibili ai visitatori dettagli e curiosità sulla città. La presentazione si è svolta nella giornata del 27 maggio 2026.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – . Un racconto fatto di pubblicazioni, video e qrcode destinati ad un pubblico internazionale. Presentato nella sala del Consiglio comunale «Cortona Hidden Treasures», un programma di comunicazione multimediale dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario della città attraverso il racconto dei suoi aspetti più curiosi, affascinanti e meno conosciuti. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare una nuova narrazione di Cortona, capace di unire tradizione e contemporaneità attraverso contenuti video, digitali e cartacei destinati a un pubblico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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