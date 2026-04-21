Viaggio multimediale alla scoperta della città | a Pordenone arriva In Visible Cities XL
Dopo il successo della prima edizione, nata dalla spinta di GO!2025, la versione allargata del Festival Urbano Multimediale apre i suoi orizzonti invitando il pubblico a esplorare il territorio della regione con eventi itineranti e partecipativi capaci di valorizzare il patrimonio storico.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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