nascar la musica della cup series torna a nashville

Salutata la prima parte dell’anno, la NASCAR Cup Series si sposta a Nashville per una nuova tappa della regular season. Il 14mo round della stagione ripropone il ‘Superspeedway’ che è entrato di forza nel calendario della serie dal 2021. Hendrick Motorsports ha vinto con le proprie Camaro nel 2021 e nel 2022 con Kyle Larson e Chase Elliott. Chevrolet ha gioito nel 2023 con Ross Chastain e Trackhouse Racing, mentre Ford ha saputo imporsi nel 2024 con Joey Logano ed il Team Penske. Il tri-ovale, inaugurato nel 2001, ospita attualmente anche la finale della NTT IndyCar Series ed è tornato sulla scena nazionale dopo l’acquisto da parte di ‘Speedway Motorsports’. 🔗 Leggi su Oasport.it

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