La NASCAR Euro Series ha annunciato una partnership con DAZN per la stagione 2026, che prevede la trasmissione in diretta in oltre 200 Paesi. Si tratta di un accordo che rappresenta un momento importante per il campionato europeo, ampliando la sua presenza a livello globale. La collaborazione con DAZN mira a portare la competizione a un pubblico più vasto, grazie a una copertura internazionale senza precedenti.

Grazie a questa collaborazione con DAZN, una delle principali piattaforme di streaming sportivo, tutte le gare della stagione 2026 saranno disponibili a livello globale. Questo significa che milioni di appassionati potranno seguire l’azione della NASCAR europea con una copertura senza precedenti. Grazie all’infrastruttura tecnologica di DAZN, la NASCAR Euro Series potrà offrire contenuti in alta qualità con analisi avanzate, migliorando l’esperienza degli spettatori e aumentando l’appeal per sponsor e partner. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te.🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - NASCAR Euro Series e DAZN: accordo storico globale per la stagione 2026

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