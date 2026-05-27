Narni Scalo inaugurata la nuova area verde situata nei pressi della Bretella Capitonese-Tuderte

Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio, è stata aperta ufficialmente una nuova area verde a Narni Scalo, vicino alla bretella che collega via Tuderte e via Capitonese. La cerimonia di inaugurazione si è svolta di fronte all’area destinata alla forestazione, situata lungo la nuova strada. La zona è stata recentemente riqualificata con piante e spazi verdi, creando un punto di aggregazione per i residenti.