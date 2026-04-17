Parco con giochi per bambini illuminazione e panchine | inaugurata la nuova area verde

Venerdì mattina è stato inaugurato un nuovo parco nel quartiere Coronella, precisamente in via Macello. La zona include un'area giochi per bambini, panchine e un sistema di illuminazione. L'apertura ha visto la presenza di rappresentanti comunali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. Il parco è ora accessibile al pubblico, offrendo uno spazio all'aperto per le famiglie e i residenti della zona.

Un nuovo spazio verde a disposizione dei cittadini: è stato aperto venerdì mattina il parchetto di via Macello, a Coronella. Un’area pensata per offrire un punto di ritrovo semplice ma curato, dedicato in particolare a famiglie e bambini.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl parco nasce.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Poppi, inaugurata la nuova area giochi per bambini Taglio del nastro per il parco Guizza, inaugurata l'area verde da 7 ettariÈ stato inaugurato oggi, venerdì 10 aprile alle 15, il nuovo parco Guizza, che secondo l’Amministrazione comunale rappresenta una delle opere «più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il nuovo parco giochi a Maso Premstaller prende forma con i bambini; Parchi giochi, appello al Comune: Servono aree sensoriali e zone calme per i bambini autistici; S’inaugura il 17 aprile il Parco di via dei Ronchi, riqualificato e con nuovi giochi; Gulli Parc de Meaux, un parco giochi al coperto per bambini da 0 a 12 anni. Il Parco della Salute diventa (anche) Nauto Park: novità nell'area giochi del Foro ItalicoIl parco giochi, fondato e curato da oltre 10 anni da Vivi Sano, si avvia verso una nuova fase di gestione che vede una sinergia tra due realtà. Ecco cosa cambia ... balarm.it Parchi giochi, appello al Comune: Servono aree sensoriali e zone calme per i bambini autisticiSi avvicina la bella stagione e con essa la voglia di stare all’aperto per tutti. Non è così per i bambini con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie. Il gioco è un diritto. Tuttavia, pe ... foggiatoday.it Nel cuore di Roma, Villa Borghese è il parco urbano più grande della città. Un mix di giardini all’italiana, scorci all’inglese, fontane e laghetti. Nasce sui terreni della famiglia Borghese e prende forma nel Seicento con Flaminio Ponzio, poi completata da Giova facebook Sono 10 i #lupi trovati senza vita nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Aiutaci a dire Basta! e a far sentire la nostra voce con la petizione Stop crimini di #natura bit.ly/4sGfpWK x.com