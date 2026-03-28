Nuova bretella a Narni scalo rivoluzione viabilità | tutte le modifiche

A Narni Scalo sono in corso lavori per la costruzione di una nuova bretella stradale che collegherà via Capitonese con la parte superiore di via Tuderte. La realizzazione di questa infrastruttura comporta modifiche alle strade e ai percorsi di circolazione nella zona, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale. Le opere sono in fase di avanzamento e sono ancora in corso le attività di cantiere.

Come cambia il traffico con la realizzazione della strada di collegamento tra via Capitonese e la parte alta di via Tuderte Proseguono i lavori del cantiere per la realizzazione della nuova bretella stradale di collegamento tra via Capitonese e la parte alta di via Tuderte. Il sindaco Lorenzo Lucarelli ha diffuso una nota nella quale spiega come cambierà la viabilità nella zona interessata dalla nuova arteria. “Al termine dei lavori - spiega il primo cittadino - ci saranno degli aggiornamenti sulla viabilità per migliorare l’accesso a Narni scalo e le zone limitrofe”. Per raggiungere La Quercia, Capitone e lo svincolo di Narni scalo sulla E45, sarà necessario percorrere la nuova bretella a partire dalla rotatoria dell’Hotel Fina. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nuova bretella a Narni scalo, “rivoluzione” viabilità: tutte le modifiche Articoli correlati Leggi anche: Centro in festa per il Carnevale: tutte le modifiche alla viabilità Leggi anche: Olimpiadi 2026, le strade chiuse a Milano: tutte le modifiche alla viabilità Approfondimenti e contenuti su Nuova bretella Discussioni sull' argomento Nuova viabilità a Narni scalo: tutte le modifiche al traffico; Narni, bretella di Narni scalo, proseguono i lavori di completamento, Lucarelli: Sgraverà via Tuderte e migliorerà la qualità della vita dei cittadini; Narni Scalo, lavori sulla nuova bretella: un tratto della Capitonese verrà chiuso al traffico; Narni. Lo stradone Berardozzo – Suffragio è davvero costato un milione in più del preventivato. Narni, bretella di Narni scalo, proseguono i lavori di completamentoPreviste dal Comune modifiche temporanee alla circolazione veicolare e viabilità alternativa NewTuscia – TERNI – Proseguono a Narni i lavori per la realizzazione della nova bretella di Via Capitonese ... newtuscia.it Viabilità Pordenone: ok della Giunta al DocFap della bretella tra via Nuova di Corva e A28. L'assessore Amirante: "Svolta concreta per collegamenti e area produttiva con un intervento da 11,8 milioni" tinyurl.com/4d7r2hkf x.com Da domani, martedì 24 marzo, cambia tutto all'ingresso di Rende! Con l'apertura della nuova bretella tra l'A2 e la Stazione di Quattromiglia, scattano le nuove regole dell'Ordinanza 71 #Rende #viabilità #cosenzanord #quattromiglia #bretellaa2 #polizialocale - facebook.com facebook